Milan Stella Rossa, Ivanic: «Loro pericolosi in questo»

Il calciatore della Stella Rossa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Ivanic, centrocampista della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa del match di domani sera contro il Milan in Champions League. Ecco le sue parole:

PRECEDENTE DI 4 ANNI FA CON IL MILAN – «Mi ricordo di questa partita, era stata una eccellente partita. Eravamo una squadra, spero che giocheremo così anche domani. Ci speriamo anche domani, anche se giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo. In Italia abbiamo già giocato bene, ma squadre come il Milan ti puniscono per ogni piccolo errore».

MILAN PIU’ FORTE RISPETTO A 4 ANNI FA – «Difficile comparare, anche se si può dire che il Milan è più forte e lo siamo anche noi. Poi qui si gioca in Champions League, lì era Europa League, quindi giocheranno con la formazione migliore. Noi siamo pronti, abbiamo grande esperienza. Ha significato molto per noi la partita contro lo Stoccarda».

PAVLOVIC – «Sono una squadra molto forte, è difficile parlare di qualcuno, soprattutto in attacco sono fantastici. Hanno un attacco molto buona e una difesa molto buona».