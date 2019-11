Milan, Suso cambia agente: l’addio di Alessandro Lucci – FOTO

Le strade di Suso e dell’agente Lucci si separano: a comunicarlo è lo stesso procuratore, che augura il meglio all’ala del Milan – FOTO

E’ arrivata l’ufficialità: Suso ha interrotto i rapporti con l’agente Alessandro Lucci. C’è curiosità sul nome del procuratore che lo sostituirà in qualità di rappresentante degli interessi dell’esterno del Milan.

L’annuncio è arrivato da Lucci su Instagram: «Ora le nostre strade professionali si separano, ma la stima per il calciatore e per l’uomo rimarrà immutata. In bocca al lupo Jesus per la tua carriera e per la tua vita fuori dal campo; è stato un piacere condividere questa esperienza insieme».