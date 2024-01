Terracciano: «Scelto il Milan per Ibra, mi ispiro a Nesta e Maldini»

Le parole di Filippo Terracciano, nuovo difensore del Milan, nella conferenza stampa di presentazione. I dettagli

Filippo Terracciano ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Milan.

PAROLE – «Modelli? Devo dire Paolo Maldini: lui e Nesta li ho guardati tanto su Youtube per la loro fase difensiva. Ho visto nel Milan l’ambiente adatto per crescere. Più informazioni assorbo e più cresco, calcisticamente ma anche dal lato umano essendo a contatto con questi personaggi come Ibrahimovic».

