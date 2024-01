Milan, Terracciano: «Vi spiego il mio obiettivo in rossonero»

Filippo Terracciano, nuovo giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la firma sul suo nuovo contratto

Filippo Terracciano, nuovo giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la firma sul suo nuovo contratto. Ecco le sue dichiarazioni.

OBIETTIVI – «La cosa principale è aiutare la squadra e mettersi a disposizione dell’allenatore. Mio papà mi ha aprlato di Pioli in maniera positiva, che è una persona molto semplice e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui».

SFIDA CONTRO IL MILAN A SETTEMBRE – «Era la prima volta che giocavo a San Siro. Lo stadio è veramente molto importante e quindi ho già provato emozioni molto forti a giocare contro il Milan, quindi non immagino cosa si provi a giocare per il Milan».

IDOLO – «E’ sempre stato Cristiano Ronaldo da piccolino. Poi con il tempo ho preso Kobe Bryant come modello di ispirazione, per l’etica lavorativa e molte altre cose. Ho lui come punto di riferimento».