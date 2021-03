Milan, Theo: «Abbiamo ritrovato Ibra, per noi è importante averlo»

Intervistato da Milan TV in occasione della sfida tra Fiorentina e Milan, Theo Hernandez ha parlato dei rossoneri

IBRA – «Abbiamo lavorato su tutte le fasi, è una partita importante. Abbiamo ritrovato Ibra, per noi è importante averlo in avanti come punto di riferimento. Sappiamo che a loro piace giocare a calcio così come piace a noi, dovremo cercare di limitare i loro attacchi per portare a casa la partita».

MANCHESTER UNITED – «È stato difficile, dobbiamo andare avanti e cercare di vincere le partite che ci rimangono».