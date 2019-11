Milan: Theo Hernandez e la copertura del lato sinistro

Theo Hernandez è fondamentale per la fase offensiva del Milan. Tuttavia il rischio è di avere qualche scompenso a sinistra

Theo Hernandez è uno dei giocatori che in questo momento sta dando più imprevedibilità al Milan. In fase di possesso, i rossoneri si dispongono con un 3241 in cui lo spagnolo si alza per dare ampiezza, mentre a destra Calabria rimane bloccato.

Theo Hernandez ha caratteristiche molto offensive, ricopre una posizione molto alta poiché è in costante sovrapposizione. Il rischio è quello di trovarsi scoperti su quel lato, nel caso Romagnoli non sia poi bravo a scivolare lateralmente. Un esempio nella slide sopra, ossia il gol di Immobile.