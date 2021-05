Milan, tifosi a Milanello: la Curva Sud incita la squadra

Tifosi a Milanello prima della partenza per caricare e salutare la squadra che andrà a Torino a giocarsi la qualificazione

Tifosi a Milanello per Juve-Milan, prima della partenza per caricare e salutare la squadra che andrà a Torino a giocarsi la qualificazione. Le immagini all’esterno del centro sportivo rossonero.

10:00- I tifosi del Milan cantano festanti incitando la squadra impegnata questa sera contro la Juve

09:30- Tanti i tifosi radunatisi questa mattina fuori dal centro sportivo Milanello per salutare la squadra in partenza per Torino. Le immagini dell’arrivo di Kessie.