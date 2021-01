Milan, Tomori in arrivo: aggressivo e veloce, lo voleva Ancelotti

Tomori, difensore inglese del Chelsea, potrebbe arrivare stasera. Il Milan ha trovato l’accordo e a breve diventerà un nuovo rinforzo per…

Lo manda Franck Lampard, lo voleva Carlo Ancelotti, Tomori è pronto a sposare il progetto Milan per almeno sei mesi (prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro).

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’inglese potrebbe arrivare stasera. Il Milan vorrebbe averlo subito a disposizione per il match casalingo contro l’Atalanta: non sarà facile, visto che solo domani avrà modo di allenarsi. E’ corsa contro il tempo.