Complice la squalifica di tre giornate rimediata in Under 21, Sandro Tonali ha lasciato il ritiro in Slovenia per fare rientro a Milanello

Complice la squalifica di tre giornate rimediata in Under 21, Sandro Tonali ha lasciato il ritiro in Slovenia per fare rientro a Milanello.

Il centrocampista da lunedì sarà agli ordini del tecnico Stefano Pioli alla ripresa degli allenamento per la gara contro la Sampdoria del 3 aprile.