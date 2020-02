Milan, Vieri: «Ibrahimovic devastante, può continuare per 2-3 anni»

Christian Vieri esalta le doti di Ibrahimovic, attaccante del Milan: ecco il parere dell’ex bomber dell’Inter sullo svedese

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha commentato anche il momento di Zlatan Ibrahimovic, recentemente tornato al Milan.

«Zlatan è devastante, è della mia generazione, uno completo, serio, potente, di qualità superiore. Non avrebbe mai dovuto lasciare l’Italia, gli attaccanti più forti devono stare qui, dove segnare non è roba per tutti. Ha 38 anni, ma sono convinto che possa andare avanti senza problemi per altre 2-3 stagioni: mentalmente, tecnicamente e fisicamente è ancora ai vertici. Capirà lui quando smettere: se fossi il Milan lo confermerei immediatamente. Ora voglio intervistarlo a Tiki Taka. Ibra, tieniti pronto che arrivo…».