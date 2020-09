Milik Roma: il tecnico Fonseca telefona al polacco. Gli aggiornamenti

Il tecnico della Roma Fonseca ha telefonato a Milik per ribadire la sua importanza all’interno del progetto: gli aggiornamenti

Potrebbero esserci interessanti sviluppi nella trattativa tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik, attualmente in stand by a causa di pagamenti arretrati nei confronti dell’attaccante polacco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Milik ha ricevuto nei giorni scorsi una telefonata da parte del tecnico giallorosso Paulo Fonseca, che ha ribadito la propria volontà di inserire il calciatore al centro del progetto.