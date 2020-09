La trattativa tra Roma e Napoli per il trasferimento di Milik è in stand by. Il polacco blocca la cessione di Dzeko alla Juventus

Non si smuove la trattativa tra Roma e Napoli che coinvolge il destino di Arkadiusz Milik. Nessun passo in avanti nella giornata odierna tra il club azzurro e l’attaccante polacco, che attende l’ottenimento di un milione di euro per stipendi arretrati e contenziosi.

Come riportato da Sky Sport, la situazione di stallo blocca il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus.