Aleksey Miranchuck parla dal ritiro dell’Atalanta: ecco le parole del centrocampista russo sulla nuova stagione – VIDEO

Aleksey Miranchuck parla dal ritiro dell’Atalanta ai canali ufficiali del club.

ATALANTA – «Penso che la cosa più bella che possa succedere sia il ritorno dei nostri tifosi, che sono il nostro dodicesimo uomo. Quando giocheremo potrà vedersi la differenza. Nuova stagione? Non penso cambi tanto per quel che riguarda la preparazione. Io vorrei avere più minuti ed essere d’aiuto per la squadra».

EUROPEO – «E’ stata la mia prima competizione europea, di certo non sono contento di come è andata ma adesso ho l’esperienza di una grande competizione. Il mio gol? Ho visto che l’Atalanta l’aveva postato su Instagram, non sapevo di essere il pioniere. Poi hanno segnato Pessina, Gosens».