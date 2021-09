Napoli, Mirante si allena in Campania: Ospina però non preoccupa

Antonio Mirante si allena in Campania, in atteesa di una possibile chiamata del Napoli: Ospina però non preoccupa

Tiene ancora banco il caso sudamericani in vista di Napoli-Juve. Il club partenopeo è in ansia per David Ospina: il portiere della Colombia però potrebbe tornare in tempo utile per la gara contro la Juventus, così come Cuadrado.

Come riporta Tuttosport, intanto, Antonio Mirante si sta allenando e tenendo in forma tra Sorrento e Castellamare di Stabia per farsi trovare pronto ad un’eventuale chiamata.