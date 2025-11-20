Milan News
Modric, clamoroso RETROSCENA svelato: il campione croato ha stupito tutti con un gesto speciale a SAN SIRO
Modric, retroscena incredibile: il centrocampista croato ha compiuto un gesto inatteso che racconta la sua integrazione al Milan
Il centrocampista Luka Modric ha impiegato pochissimo tempo per calarsi nella realtà rossonera, conquistando subito il Milan e i suoi tifosi. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la fine dell’avventura al Real Madrid, il fuoriclasse croato ha già lasciato il segno con prestazioni di altissimo livello.
Non è solo il rendimento in campo a impressionare: Modric ha colpito per la dedizione, l’entusiasmo e il forte legame con la maglia del Diavolo.
Secondo il Corriere della Sera, il giocatore ama circondarsi di amici e familiari e, proprio per questo, ha riservato uno sky box a San Siro per accoglierli durante le partite casalinghe. Un gesto che testimonia la sua piena integrazione e l’entusiasmo con cui sta vivendo la nuova avventura milanese.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Milan, parla Scaroni: «Il Derby di Milano è unico al mondo. Stadio? Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite»
Milan, Rabiot: «Mi manca solo il campo, ma sto molto bene. Sul rientro posticipato dico una cosa»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...