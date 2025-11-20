Modric, clamoroso RETROSCENA svelato: il campione croato ha stupito tutti con un gesto speciale a SAN SIRO

Modric, retroscena incredibile: il centrocampista croato ha compiuto un gesto inatteso che racconta la sua integrazione al Milan

Il centrocampista Luka Modric ha impiegato pochissimo tempo per calarsi nella realtà rossonera, conquistando subito il Milan e i suoi tifosi. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la fine dell’avventura al Real Madrid, il fuoriclasse croato ha già lasciato il segno con prestazioni di altissimo livello.

Non è solo il rendimento in campo a impressionare: Modric ha colpito per la dedizione, l’entusiasmo e il forte legame con la maglia del Diavolo.

Secondo il Corriere della Sera, il giocatore ama circondarsi di amici e familiari e, proprio per questo, ha riservato uno sky box a San Siro per accoglierli durante le partite casalinghe. Un gesto che testimonia la sua piena integrazione e l’entusiasmo con cui sta vivendo la nuova avventura milanese.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

