Mondiali 2022, la Rai trasmetterà le 64 partite: la nota della FIFA

La Rai trasmetterà le 64 partite del Mondiale 2022 che si svolgerà in Qatar: ecco la nota della FIFA

La Rai si aggiudica i diritti dei media italiani di tutte le 64 partite dei Mondiali di cacio del 2022, che si terrà a dicembre del prossimo anno in Qatar. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo agli obiettivi della FIFA di fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni.

Lo comunica la Fifa in una nota. A seguito della gara per i diritti dei media italiani, la Rai offrirà anche una vasta programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio.

«Dopo un processo di gara molto competitivo, siamo lieti di aver concluso un accordo con un forte media partner in Italia per la Coppa del Mondo Fifa 2022. Non vediamo l’ora lavorare con la Rai per rendere questa Coppa del Mondo Fifa unica nel suo genere un grande successo e creare un’esperienza indimenticabile per tutti i fan italiani», ha affermato il direttore dei diritti dei media e dei servizi per i contenuti della Fifa, Jean-Christophe Petit.