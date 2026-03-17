Mondiali più lontani per l’Italia, l’annuncio ufficiale gela Gattuso

Gli azzurri chiamati a giocarsi i playoff con l’Irlanda del Nord per accedere alla rassegna iridata: l’annuncio cancella le speranze dell’Italia

Nessun ripescaggio, nessuna wild card, almeno per il momento. L’Italia dovrà guadagnarsi sul campo la qualificazione ai Mondiali 2026, vincendo i playoff contro l’Irlanda del Nord e poi una tra Galles e Bosnia.

È questo ciò che emerge nelle ultime ore in merito alla questione Iran: la nota situazione politica internazionale, aveva fatto pensare ad una rinuncia della nazionale asiatica, già qualificata ai Mondiali. Un’ipotesi avallata anche da alcune dichiarazioni ufficiali del ministro dello sport e del presidente della Federcalcio di Teheran. L’esclusione dell’Iran dai Mondiali avrebbe potuto rappresentare un’occasione per l’Italia: la Fifa, infatti, ha la possibilità di scegliere a sua discrezione la Nazionale da promuovere e una corrente di pensiero portava proprio agli azzurri, miglior squadra non ancora qualificata nel ranking della Federazione internazionale.

Così, almeno per il momento, non sarà. L’Iran, infatti, sembrerebbe orientato a prendere parte ai Mondiali se la Fifa acconsentirà a trasferire le sue gare in territorio messicano e non negli Stati Uniti.

L’Iran ai Mondiali: la richiesta alla Fifa

A confermarlo è stato proprio Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, in alcune recenti dichiarazioni.

“Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America – le sue parole – Stiamo attualmente negoziando con la Fifa affinché le partite dell’Iran ai Mondiali si svolgano in Messico”.

Quello dello spostamento delle partite dell’Iran in territorio non americano è un’ipotesi confermata anche dall’ambasciata iraniana in Messico. Ma cosa aveva detto Trump?” La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali – le parole del presidente americano -, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza“. Una situazione ancora in divenire, con la Fifa che sta cercando il modo per non escludere l’Iran. Lo spostamento in Messico potrebbe essere un’ipotesi, anche se poi ci sarebbe da capire cosa succederebbe se la nazionale asiatica andasse avanti nel torneo.

Questione complicata, ma ancora lontano da una conclusione. L’Italia per questo non può contare sul ripescaggio e dovrà conquistare sul campo il suo biglietto per gli Stati Uniti. In caso di qualificazione tramite i playoff, gli azzurri dovranno vedersela con i padroni di casa del Canada, Svizzera e Qatar, un girone tutto sommato alla portata dei calciatori di Gattuso che devono però ora superare l’ostacolo più complicato.