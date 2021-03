Monza, Berlusconi in ospedale da lunedì: la conferma del suo legale

Il proprietario del Monza Silvio Berlusconi è ricoverato in Ospedale da lunedì per un problema non specificato

Il proprietario del Monza Silvio Berlusconi è ricoverato in Ospedale da lunedì per un problema non specificato. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter.

Fonti vicine a Forza Italia fanno sapere che non si tratta di nulla di grave. Berlusconi era già stato ospedalizzato lo scorso settembre dopo essere risultato positivo al coronavirus.