Monza, quattro anni fa iniziava l’era Berlusconi

Quattro anni fa Berlusconi acquisiva il Monza: «Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione: portare il club in Serie A»

Il Monza, sui propri canali ufficiali, ha ricordato il quarto anniversario dall’acquisizione del club da parte di Silvio Berlusconi. Di seguito il comunicato dei brianzoli.

«Quattro anni esatti, oggi, da quel 28 settembre 2018 una data storica per il Monza, che veniva acquisito al 100% dal Gruppo Fininvest, per essere portato alla gloria della Serie A da Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi e Adriano Galliani, per la prima volta in 110 anni dalla fondazione. Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione tanto ambiziosa quanto chiara: portare il club brianzolo, allora in Serie C, dove mai era arrivato in tutta la sua storia. Dopo aver centrato nel giugno 2020 la promozione in Serie B che mancava da 19 anni, lo scorso 29 maggio il grande sogno con la A maiuscola è diventato realtà – aggiunge il Monza -. Un traguardo raggiunto con impegno, programmazione e passione, condivisa quest’ultima in prima persona con tutti i tifosi biancorossi, che dieci giorni fa hanno vissuto la gioia di battere la Juventus in una prima storica vittoria in Serie A».