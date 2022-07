Non termina la spesa del Monza in casa Inter. Ora nel mirino di Galliani è finito anche Roberto Gagliardini

Come riferito dal collega Alfredo Pedullà via Twitter, il Monza è più motivato che mai a continuare la sua spesa di mercato in casa Inter.

I brianzoli hanno infatti preso contatti per Gagliardini, ormai tagliato fuori dal progetto tecnico nerazzurro e possibile partente.