Monza Torino LIVE 0-0: riscaldamento in corso, ecco le ufficiali

Monza Torino, all’U-Power Stadium il match valido per la 27ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE della partita

E’ finalmente l’ora, un altro fine settimana di Serie A sta per andare in scena e nel calendario del massimo campionato italiano – arrivato alla sua giornata numero 27 – c’è anche spazio per Monza Torino. Alessandro Nesta e Paolo Vanoli,si daranno quindi battaglia quest’oggi a partire dalle 12e30 in punto, sul manto erboso di un U-Power Stadium pronto ad indossare l’abito delle grandi occasioni. Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio del Signor Antonio Rapuano: appuntamento quindi in terra brianzola, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita.

MONZA TORINO LIVE 0-0

La diretta testuale del match inizierà alle 12e30 in punto

Formazioni ufficiali:

MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pereira, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos; Ganvoula, Keita.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripán, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlašić, Elmas; Adams

Arbitro gara: dirige la sfida il Signor Antonio Rapuano