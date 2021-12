Morata al Barcellona a gennaio? È il prescelto di Xavi: i dettagli

Il Barcellona vuole Morata già a gennaio. Per Xavi l’attaccante della Juve è il giocatore giusto per la sua squadra

Xavi vuole Morata per rinforzare il reparto d’attacco del Barcellona. A rivelare l’indiscrezione di mercato è As, secondo cui l’allenatore spagnolo avrebbe già parlato con l’attaccante della Juve e il suo agente Juanma Lopez per valutare la disponibilità al trasferimento a gennaio sfruttando anche il fatto che il 9 bianconero è amico di Busquets e di altri giocatori.

Per il quotidiano sarebbero già a buon punto le trattative tra il Barcellona e l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino. L’affare sarebbe legato alla cessione di Griezmann alla squadra di Simeone.