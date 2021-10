Juventus, i tempi di recupero di Morata: obiettivo recupero per l’Inter

La Juventus non vuole forzare i tempi di recupero per Morata, l’obiettivo è averlo contro l’Inter

Ieri alla Continassa si è rivisto in campo Alvaro Morata. Non ci sono ancora dati precisi sui tempi di recupero, ma la volontà della Juventus è quello di non forzare il giocatore.

I bianconeri vorrebbero riavere l’attaccante spagnolo in tempo per il derby d’Italia contro l’Inter. Il rientro potrebbe essere durante la prossima settimana e così avrebbe tempo per farsi trovare pronto contro i nerazzurri. Il futuro dello spagnolo in bianconero dipenderà anche dalle sue prestazioni quest’anno, ecco perché scalpita. La Juventus al momento non sembra essere intenzionata a riscattarlo.