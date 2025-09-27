Moratti dimesso dall’ospedale: l’ex presidente dell’Inter torna a casa dopo la polmonite

Moratti dimesso oggi dall’ospedale a Milano: l’ex presidente nerazzurro torna a casa dopo la polmonite. I dettagli

Buone notizie per il mondo nerazzurro: Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, è stato dimesso dall’Istituto Humanitas di Rozzano dopo un mese di ricovero dovuto a una grave polmonite. L’imprenditore milanese, 80 anni, figura centrale nella storia recente del club, aveva vissuto momenti delicati che avevano richiesto il trasferimento in terapia intensiva.

Il ricovero e la fase di recupero

Moratti era stato ricoverato lo scorso 26 agosto e, a causa della gravità del quadro clinico, sottoposto a ventilazione assistita. Dopo alcuni giorni critici, le sue condizioni sono progressivamente migliorate, consentendo l’estubazione e il ritorno alla respirazione autonoma. Successivamente è stato trasferito in reparto ordinario, dove ha intrapreso un percorso di riabilitazione fisica e respiratoria, fondamentale per recuperare le normali funzioni motorie e polmonari. Lo staff medico ha seguito costantemente l’evoluzione del paziente, garantendo un’assistenza completa fino alle dimissioni.

Moratti e la storia dell’Inter

Presidente dell’Inter dal 1995 al 2013, Moratti è ricordato per aver riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sotto la sua gestione, i nerazzurri hanno conquistato cinque scudetti consecutivi e, soprattutto, la storica Champions League del 2010 con José Mourinho in panchina. L’allenatore portoghese, soprannominato “The Special One”, guidò una squadra leggendaria con campioni come Javier Zanetti, capitano e simbolo di fedeltà, Diego Milito, autore della doppietta decisiva nella finale di Madrid, e Samuel Eto’o, attaccante camerunese di caratura mondiale.

La notizia del ritorno a casa di Moratti è stata accolta con grande sollievo non solo dalla famiglia, ma anche dai tifosi interisti e dalla società, che ha sempre mantenuto un legame profondo con l’ex presidente.

Il sostegno del mondo del calcio

Il rientro in ambiente domestico rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di recupero. Moratti potrà ora proseguire le terapie con il supporto dei familiari e degli specialisti. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati dal mondo del calcio: dirigenti, ex giocatori e colleghi hanno espresso affetto e riconoscenza verso una figura che ha segnato un’epoca.

Il decorso positivo lascia ben sperare in un recupero completo, permettendo a Moratti di tornare presto alle sue attività quotidiane e di continuare a seguire con passione le vicende dell’Inter, oggi protagonista in Serie A e nelle competizioni europee.