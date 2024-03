Morte Barone, Arthur: «Per sempre grato»

Morte Barone, il cordoglio del centrocampista della Fiorentina Arthur. Il messaggio dell’ex giocatore della Juve

Arthur, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Juve, via Instagram ha pubblicato un messaggio di cordoglio e di saluto a Joe Barone, scomparso oggi.

«Riposa in pace, Joe. Sono molto grato per tutto quello che hai fatto per me. Fin da quando sono arrivato sei sempre stato molto disponibile e amichevole. Non lo potrò mai dimenticare. Buon viaggio».