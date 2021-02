Inter e Bologna tributeranno il loro rispetto per Mauro Bellugi dopo la sua scomparsa: lutto al braccio per le sue ex squadre in Serie A

Mauro Bellugi è scomparso all’età di 71 anni: l’ex difensore della Nazionale è venuto a mancare mentre era ricoverato all’ospedale Niguarda.

Per onorare la sua memoria, Inter e Bologna (sue ex squadre) indosseranno il lutto al braccio nelle gare contro Milan e Sassuolo. A San Siro, in occasione del derby, si osserverà un minuto di silenzio e così su tutti i campi di Serie A.