Mourinho, c’è una clausola a sorpresa nel contratto col Benfica. Indiscrezione clamorosa: può tornare in quel club l’anno prossimo!

Mourinho, clausola a sorpresa nel contratto col Benfica. L’indiscrezione che potrebbe portarlo a tornare in quel club l’anno prossimo!

L’ombra dello Special One torna ad allungarsi minacciosa e affascinante sul Santiago Bernabéu. In un momento storico in cui il Real Madrid di Arbeloa annaspa tra crisi di gioco e tensioni di spogliatoio (che hanno già divorato Xabi Alonso), dalla Spagna rimbalza una notizia che potrebbe stravolgere il futuro della panchina blanca. Esiste una clausola nel contratto di José Mourinho con il Benfica che lo rende un obiettivo fin troppo facile per Florentino Pérez.

L’uscita di sicurezza a costo zero

Secondo quanto rivelato da AS, il tecnico portoghese, che ha firmato per due stagioni con le Aquile, ha una via di fuga ben precisa: può liberarsi gratuitamente, senza alcuna penale, nei dieci giorni successivi all’ultima partita di questa stagione. Nessuna clausola rescissoria milionaria da pagare, nessun braccio di ferro con Rui Costa. Mourinho è, tecnicamente, “a tiro”.

Il contesto: crisi Real e il no alla Nazionale

La tempistica è sospetta. Arbeloa è sulla graticola dopo l’eliminazione shock contro l’Albacete e, soprattutto, dopo la recente lezione tattica subita proprio dal Benfica di Mou in Europa. Il portoghese a Lisbona è felice: è vicino alla famiglia, ha ritrovato serenità dopo l’addio al Fenerbahce e il progetto tecnico lo stimola. Fonti vicine al tecnico smentiscono categoricamente l’ipotesi C.T. del Portogallo dopo il Mondiale (la Federazione lo ritiene una figura troppo accentratrice), lasciando il Real come unica vera alternativa di cuore.

Il riavvicinamento con Florentino

Nonostante i rapporti diretti si fossero raffreddati negli ultimi anni per i cambi di numero e la distanza, il feeling tra Mou e il Madrid non è mai svanito. Lo stesso allenatore ha confessato di essere stato a un passo dal visitare il Bernabéu durante un recente tour europeo organizzato dall’agente Oscar Ribot, saltato solo per la firma improvvisa con il Benfica. Ora, con i sedicesimi di finale che vedranno opposte proprio le due squadre, l’incontro tra Mourinho e Florentino è inevitabile. Se il presidente deciderà di volare a Lisbona martedì o aspetterà il ritorno a Madrid, poco importa: il dossier per il ritorno dello Special One è ufficialmente aperto.