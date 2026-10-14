Botta e risposta tra Mourinho e Gasperini dopo Roma Real Madrid! Tensione a Prime, ecco cosa è successo

José Mourinho e Gian Piero Gasperini han dato vita ad un battibecco dopo Roma Real Madrid! La ricostruzione

Il rocambolesco finale dello stadio Olimpico, culminato con la vittoria per 4-3 del Real Madrid firmata al novantesimo minuto da Rüdiger, ha lasciato strascichi pesantissimi non soltanto sul campo ma anche nelle interviste del post-partita. Ai microfoni di Prime Video, il confronto a distanza tra José Mourinho e Gian Piero Gasperini si è trasformato in un acceso scambio dialettico, infiammando una notte di Champions League già carica di colpi di scena e recriminazioni.

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La provocazione di Mourinho: “Erano morti i giocatori della Roma”

A inaugurare la contesa verbale è stato il tecnico dei blancos, che ha commentato con la consueta schiettezza l’andamento della sfida, lanciando una bordata diretta sulla tenuta fisica della formazione capitolina nei minuti decisivi dell’incontro:

“Dopo il 3-1 pensavano fosse morta la partita, ma erano morti i giocatori della Roma”

L’allenatore portoghese ha quindi articolato la propria analisi tattica evidenziando il cambio di marcia dei suoi dopo un avvio dominato dalla squadra avversaria:

“Penso che si possa dire che ci siano state due partite in una. Una partita in cui la Roma è stata superiore in tutti gli aspetti, e dopo 20 minuti il Real Madrid era impossibile da fermare. Loro ci hanno sorpresi all’inizio della partita con Soulé sulla fascia, è stato difficile controllarlo”

La replica al veleno di Gasperini: “Real Madrid surclassato in tutto”

Le parole dello Special One hanno provocato la pronta e sferzante replica di Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma ha respinto al mittente le considerazioni sul calo atletico dei giallorossi, contrattaccando sulla cifra tecnica espressa dai madrileni durante i novanta minuti:

“A me sembra che quelli che non ne potevano più fossero loro. Potevamo fare anche qualche altro gol, mi dispiace che non li abbiamo fatti. Sono stati veramente surclassati in tutto. I gol non li hanno presi, li hanno fatti e giustamente valgono. Sui calci d’angolo hanno messo grande fisicità, li hanno battuti anche molto bene e sono andati a colpire bene. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza”

Una presa di posizione netta che riflette l’amarezza dell’ambiente romanista per una prova di grande personalità, vanificata nel finale dalla fisicità sulle palle inattive e dal guizzo di Rüdiger, suggellando un duello a distanza destinato a far discutere a lungo.