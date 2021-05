Mourinho Roma, spunta il nome di un intermediario chiave

Dietro alla trattativa Mourinho-Roma ci sarebbe un personaggio insospettabile amico da anni dei Friedkin e di Mou

Dietro al capolavoro mediatico della Roma, come lo abbiamo definito questa mattina, che ha portato Mourinho in giallorosso ci sarebbe anche un personaggio di cui nessuno ha parlato. Si tratta di Matthew O’Donohoe, un punto di riferimento da alcuni anni dell’ex allenatore del Tottenham, soprattutto per la gestione dei diritti d’immagine.

Sarebbe stato lui, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a facilitare i contatti tra lo special one e la dirigenza Roma. O’ Donohoe, presidente della società londinese Caa Sports, Creative Artists Agency, è tra l’altro anche amico del figlio di Friedkin e il primo contatto dovrebbe dunque essere stato proprio con lui.