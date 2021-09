Mourinho vuole la settima vittoria: in Europa solo due club segnano più della Roma

José Mourinho è a caccia della settima vittoria di fila contro l’Hellas Verona: l’attacco giallorosso segna e diverte

Contro l’Hellas Verona del neo tecnico Igor Tudor, la Roma cercherà la settima vittoria di fila. Mourinho nella Capitale sta mettendo in mostra un’anima da giochista. Con profitto, perché i risultati arrivano lo stesso, con l’aggiunta di una squadra che piace, costruisce, interpreta bene le partite. E segna.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, in Europa solo due squadre hanno fatto meglio della Roma, da questo punto di vista: il Bayern Monaco e l’Ajax, che ieri hanno lasciato il segno con due goleade (7-0 al Bochum e 9-0 al Cambuur) e che viaggiano ad una media di 4,75 e 3,86 gol a partita. Poi, appunto, viene la Roma, con una media di 3,16 gol a match. Le altre sono tutte dietro, compreso l’altro re, quello dei giochisti appunto, Pep Guardiola con il suo Manchester City. Ma sono dietro anche quelle altre squadre che sono solite segnare caterve di gol come Borussia Dortmund, Real Madrid, Psg e Liverpool. Ecco, la Roma oggi segna di più di questi “giganti” d’Europa e per superare anche il Verona (e centrare il settebello di vittorie consecutive) ci vorrà un’altra prestazione chic degli attaccanti.