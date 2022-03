Moviola Genoa Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Genoa Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

24′ Espulsione Genoa – Secondo cartellino giallo per Ostigard, che atterra con una scivolata in ritardo Izzo. Dubbi sul contatto: il VAR non può intervenire per regolamento, non essendo espulsione diretta.

