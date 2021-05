Moviola Juve Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Juve Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Inter, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

22′ Rigore per la Juve – Trattenuta di Darmian vistosa ai danni di Chiellini. Calvarese non vede ma richiamato dal Var assegna il penalty e ammonisce il nerazzurro

34′ Rigore per l’Inter – Calvarese richiamato dal Var ravvisa un pestone di De Ligt sul tallone di Lautaro che non era in possesso del pallone