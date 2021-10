Juventus-Roma, la moviola inchioda Orsato: ecco cosa ha sbagliato

Orsato sbaglia in occasione del rigore concesso alla squadra di Mourinho, la moviola di Juventus-Roma

Una delle situazioni più contestate di Juventus-Roma è stato il rigore concesso ai giallorossi e poi sbagliato da Veretout. In quell’occasione è giusto il penalty in sé, ma l’errore di Orsato è quello di non aver dato il vantaggio. Lo stesso arbitro nel tunnel ha detto che non esiste, ma in realtà in situazioni di chiara occasione da gol si concede.

Detto ciò, se poi fosse stato dato il gol, questo sarebbe stato da annullare, perché Mkhitaryan nel servire Abraham ha toccato la palla con la mano.