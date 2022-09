Moviola Milan Dinamo Zagabria: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23: moviola Milan Dinamo Zagabria

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Dinamo Zagabria, valido per la seconda giornata della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Jesus Gil Manzano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

43′ Calcio di rigore per il Milan – azione manovrata del Milan scambio tra Diaz e Tomori con quest’ultimo che verticalizza per Leao, toccato in area da Sutalo, l’arbitro indica il dischetto. Nessun dubbio

45’+ 1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50 ‘ Ammonito Pioli – l’allenatore rossonero protesta per un fallo concesso contro il Milan, giallo per lui