Moviola Napoli-Eintracht: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: moviola Napoli-Eintracht

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli ed Eintracht, valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Anthony Taylor.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

63′ Rigore per il Napoli – Zielinski, diretto in porta, viene atterrato in area: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.