Moviola Roma Leicester: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Leicester, valido per le semifinali della Conference League 2021-2022. Dirige la sfida l’arbitro Jovanovic.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Partita ben arbitrata da Jovanovic, senza troppe situazioni controverse. Ad inizio gara il Leicester lamenta un rigore per un contrasto tra Fofana e Smalling. Il giallorosso si prende un rischio, ma non ci sono gli estremi per il rigore. Decisione giusta dell’arbitro che lascia correre. Al 26’ richiamo verbale per Vardy dopo un contrasto duro su Ibanez, anche in questo caso decisione giusta di Jovanovic. Giusto il giallo nel finale di primo tempo per Mancini, che entra scomposto su Dewsbury-Hall.

Corretto anche il giallo a Fofana al 68’ per un fallo tattico che stende Abraham in ripartenza