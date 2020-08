Muller: «Lewandowski dovrà dimostrare di essere migliore di Messi»

Thomas Muller ha spronato Robert Lewandowski in vista del Barcellona: le parole dell’attaccante del Bayern Monaco

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha provocato simpaticamente il compagno di squadra Robert Lewandowski in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona.

«Chi sta meglio offensivamente adesso? Lo vedremo venerdì. Lewandowski dovrà rispondere a questa domanda e far vedere di essere migliore. Anche Messi ha giocato molto bene in questo turno contro il Napoli. Ma io e Lewandowski dobbiamo rispondere a questa domanda e spero sia a favore di Robert. Non hanno vinto il campionato, è vero, e magari non sono al massimo ma in un turno ad eliminazione diretta e partita secca può succedere di tutto».