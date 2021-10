Napoli, ancora contatti per il rinnovo di Insigne: la situazione

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno dei punti di interesse in casa Napoli. Il giocatore va attualmente in scadenza a giugno

Non solo dinamiche di campo interessano in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, lavorano ancora al rinnovo di Lorenzo Insigne, il cui contratto attuale ha come data di scadenza il 30 giugno del 2022. Un nuovo incontro dovrebbe essere fissato nei prossimi giorni, ma la chiusura appare al momento ancora in alto mare.

Entrambe le parti vorrebbero capire quale sarà il destino europeo della squadra a fine stagione, ma il rischio di dover cedere alle lusinghe di un altro club a gennaio è alto. Il Chelsea resta alla finestra, nella speranza di regalare a Tuchel un colpo a parametro zero o a costo ridotto.