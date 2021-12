Napoli Atalanta, Mertens contro Zapata: attaccanti agli antipodi che sanno far gol

Quella tra Napoli e Atalanta sarà anche la partita che vedrà la sfida tra Mertens e Zapata, due attaccanti completamente differenti ma che sanno far gol

Sfida d’alta classifica questa sera allo stadio Maradona tra il Napoli capolista e l’Atalanta che insegue al quarto posto a quattro lunghezze di distanza. Quella tra gli azzurri e la Dea sarà anche la sfida, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra due attaccanti che sanno come far gol, ma che per caratteristiche sono completamente differenti: Martens e Zapata.

Il belga è piccolo, veloce e tecnico, il colombiano fa dello strapotere fisico la sua arma principale. Il folletto del Napoli ha segnato 4 gol in 9 presenze, 9 reti in 12 presenze per l’ex napoletano. Numeri che non rendono giustizia a Mertens che vanno però analizzati anche dal punto di vista di minuti giocati: solo 259′ per il belga, mentre Zapata ne ha messi insieme ben 954. Inoltre, l’ex PSV potrebbe godere della scelta dell’Atalanta di giocare uno vs uno, mentre il colombiano potrebbe approfittare dell’assenza in difesa del gigante Koulibaly.