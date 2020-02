Napoli, Callejon su Fabian Ruiz: «Diventerà un top player»

L’esterno del Napoli Callejon ha parlato del momento di forma del compagno in azzurro Fabian Ruiz

José Callejon ha parlato del compagno di squadra Fabian Ruiz: «Sa di essere un giocatore molto importante e che sicuramente diventerà un top player, se avrà la testa giusta. Il piccolo consiglio che posso dargli è che deve lavorare ogni giorno».

«Il calcio è così, un giorno sei in alto e l’altro giochi male e sei in basso. Dovrà ascoltare i suoi allenatori, il campo, l’allenamento e le partite ti danno tutto per andare avanti», ha concluso l’esterno del Napoli ai microfoni di Sky Sport.