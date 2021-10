Napoli capolista, ma il Maradona non si riempie: i motivi dell’assenza dei tifosi

Il Napoli è primo in classifica ma lo stadio Maradona non si riempie: i motivi principali sarebbero due

Il Napoli è primo in classifica e imbattuto in Serie A, con tanto di prestazioni spettacolari ogni volta che scende in campo. Ma nonostante ciò, lo stadio Diego Armando Maradona continua a non riempirsi. Anche col Bologna, infatti, saranno circa e non 20mila i tifosi presenti in tribuna. Una pochezza considerando l’amore della gente per la squadra azzurra e il cammino fatto fino a questo momento.

Un’assenza dagli spalti che è stata analizzata da La Gazzetta dello Sport. Il motivo principale sarebbero i prezzi. Troppo alti per una città in ginocchio dal punto di vista dell’occupazione. E poi c’è la questione impianto. Il Maradona ha una copertura fatiscente e, in caso di meteo avverso, nessuno vorrebbe spendere 50-60 euro per poi vedersi piovere in testa.