Napoli, altri tre in allarme per il caso ammutinamento: la situazione

Caso ammutinamento, altri tre giocatori del Napoli in allarme dopo le richieste di risarcimento verso Allan, Hysaj e Maksimovic

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, le vicende dell’ammutinamento del Napoli di novembre 2019 stanno tenendo in preallarme tre giocatori della rosa a disposizione di mister Spalletti. Si tratta di Mertens, Insigne e Ospina, tutti con il contratto in scadenza la prossima estate.

Senza un accordo sul rinnovo, è possibile che la società partenopea decida di portare anche loro in tribunale come accaduto già per Hysaj, Maksimovic e Allan.