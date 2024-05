Napoli, COLPO DI SCENA: cambia TUTTO su Conte e Di Lorenzo. Le ultime notizie in casa azzurra

In casa Napoli clamoroso colpo di scena: ecco cosa emerge dalle ultime notizie su Conte e DI Lorenzo. Gli aggiornamenti

C’è fermento in casa Napoli. Il nuovo incontro in queste ultime ore con Antonio Conte ha come ordine del giorno la sistemazione degli ultimi accordi prima di accogliere il tecnico in Campania.

Tra i patti che sembrano esserci ci sarebbe la decisione di Conte di dichiarare Di Lorenzo incedibile. Questa sarebbe infatti secondo Sky la richiesta del tecnico al direttore sportivo Manna.