Napoli, CLAMOROSO Conte: previste già clausole per la SEPARAZIONE nel contratto

Le ultime sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli continua ad avvicinarsi ad Antonio Conte. Le parti hanno trovato un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale.

Mancano però una serie di dettagli su aspetti come i diritti d’immagine ed eventuali penali. Si ragiona infatti sulla possibilità, sia da una parte che dall’altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi determinanti per il fatturato del club.