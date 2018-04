Napoli, i convocati di Sarri per il Milan: out Mario Rui

I convocati di Maurizio Sarri per Milan-Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018: out solo Mario Rui

Dopo la vittoria all’ultimo secondo ottenuta contro il Chievo Verona grazie alla rete di Diawara, il Napoli è pronto all’importante trasferta con il Milan, altro nodo cruciale per la corsa allo scudetto. Quest’oggi il tecnico azzurro, Maurizio Sarri, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di San Siro. Assente solo Mario Rui per squalifica.

Questo l’elenco completo: Portieri: Reina, Rafael, Sepe; Difensori: Albiol, Tonelli, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio; Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski; Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Milik, Insigne.