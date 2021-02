Napoli, Fabian Ruiz non convocato per il Genoa: la spiegazione

Fabian Ruiz non sarà in campo questa sera contro il Genoa dopo la mancata convocazione da parte di Gennaro Gattuso. La spiegazione

Fabian Ruiz non è stato incluso dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nella lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa.

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, lo spagnolo non aveva completato l’iter delle visite mediche obbligatorie al rientro da una positività. Il suo rientro in squadra, quindi, potrebbe avvenire mercoledì sera in Coppa Italia contro l’Atalanta.