Napoli, per sognare l’Europa ecco Raspadori: è lui il titolare contro la Fiorentina

Napoli, con Osimhen fermo ai box per infortunio Calzona questa sera affida l’attacco partenopeo a Giacomo Raspadori

Questa sera il Napoli contro la Fiorentina non può sbagliare: serve la vittoria per sperare di giocare in Europa in Conference League il prossimo anno. La squadra di Calzona questa sera però al Franchi sarà orfana di Osimhen e quindi in attacco spazio a Raspadori.

Come riportato dal Mattino sarà infatti l’italiano a sostituire l’infortunato Osimhen: favorito su Simeone, giocherà al centro dell’attacco, con ai suoi lati Kvara e Politano (anche se il quotidiano partenopeo non esclude la sorpresa Ngonge).