Napoli, fissato il prezzo di Osimhen: i club di Premier sono avvisati

Il Napoli fissa il prezzo del cartellino per la cessione di Victor Osimhen. I club di Premier League seguono la situazione

Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, il Napoli avrebbe fissato il costo del cartellino di Victor Osimhen sui 100 milioni di euro. Una cifra altissima per l’attaccante, seguito anche da diversi club di Premier, che ora valutano il da farsi.

In particolare, già a gennaio, si era parlato di un interessamento del Newcastle, in cerca di acquisti di spessore per rinforzare la squadra.