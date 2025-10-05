Napoli Genoa, Conte prepara il tridente: novità in attacco per i partenopei

Napoli Genoa, Conte prepara il tridente: arriva una novità in attacco per i partenopei, ecco chi saranno gli interpreti

Dopo il successo in Champions League, il Napoli di Antonio Conte – tecnico pugliese noto per la sua intensità tattica e la capacità di motivare i gruppi – si prepara a tornare in campo in Serie A con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica. Al “Maradona” arriverà il Genoa di Patrick Vieira, ex centrocampista francese e oggi allenatore dei rossoblù, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Nonostante le difficoltà iniziali, i liguri restano un avversario insidioso, come dimostrato dal pareggio strappato lo scorso anno proprio a Napoli.

Conte verso il 4-3-3: spazio a Neres

La principale novità riguarda l’attacco. Conte sembra orientato a schierare un tridente puro con David Neres, esterno brasiliano dotato di grande tecnica e dribbling, pronto a partire titolare per la prima volta. L’ex Ajax dovrebbe agire sulla fascia sinistra, mentre a destra è confermato Matteo Politano, ala italiana abile negli inserimenti e nei tiri a rientrare. Al centro dell’attacco spazio a Rasmus Højlund, giovane centravanti danese che abbina fisicità e velocità.

Questa scelta tattica comporterebbe l’arretramento di Scott McTominay, centrocampista scozzese di grande dinamismo, in posizione più centrale. A farne le spese potrebbe essere Kevin De Bruyne, fantasista belga reduce da un impegno intenso in Champions, che potrebbe partire dalla panchina per gestire al meglio le energie.

Situazione in difesa: rientri e assenze

In retroguardia Conte dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno, difensore centrale italiano, e di Amir Rrahmani, roccioso centrale kosovaro, entrambi indisponibili fino alla sosta per le nazionali. Buone notizie però arrivano dai rientri: torna Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino destro, dopo la squalifica, mentre saranno a disposizione anche Pasquale Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista UEFA.

La linea difensiva dovrebbe quindi vedere Di Lorenzo a destra, Sam Beukema e Juan Jesus al centro, con ballottaggio a sinistra tra Mathías Olivera, terzino uruguaiano, e Leonardo Spinazzola, esterno italiano reduce da un lungo infortunio.

Obiettivo: continuità in campionato

Il Napoli vuole sfruttare l’entusiasmo europeo per blindare la vetta della Serie A. Una vittoria contro il Genoa significherebbe non solo allungare la striscia positiva, ma anche affrontare la sosta con maggiore serenità. Conte punta sul tridente offensivo per dare spettacolo e concretezza, consapevole che ogni punto in questa fase della stagione può rivelarsi decisivo nella corsa Scudetto.