Napoli Genoa: l’importanza di pressare bene

Il Napoli di Ancelotti dovrà pressare bene contro il Genoa. I partenopei tendono a farsi bucare troppo facilmente in mezzo

Finora il Napoli di Ancelotti ha grossi problemi nel pressare in avanti. Si è visto anche contro la Roma, in cui Veretout e Mancini sono stati serviti tante volte alle spalle degli attaccanti avversari, coi partenopei bucati in mezzo. C’era troppa distanza tra i reparti.

Il Genoa imposta col doppio play, soluzione che ha messo in difficoltà la Juventus a Torino. Di conseguenza, il Napoli dovrà migliorare l’efficienza della pressione, evitando di farsi superare in mezzo.